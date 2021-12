Etanol e açúcar ficam no topo de ranking para a inflação de 2021

Diversos problemas na safra de cana e a dificuldade para realizar o abastecimento acabaram pressionando a demanda, o que fez com que diversos preços de itens essenciais subissem muito mais do que o índice de inflação no Brasil em 2021.

Neste ano, abastecer o tanque do veículo pesou ainda mais para os brasileiros, sendo que o etanol foi o item que liderou o cenário de inflação, com uma alta de 63,28% de acordo com o índice IPCA-15 que foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O açúcar refinado é quem aparece na segunda posição, com um aumento de 50,93%.

Top 10 da inflação assusta

Ainda falando sobre o “top 10 da inflação em 2021, aparece o pimentão com um aumento de 50,75%, gasolina com 49,59%, óleo diesel com 48,01%, mandioca com 46,21%, café moído com 45,65%, gás veicular com 43,26%, revista com 40,31% e botijão de gás com 38,07%.

Entre os problemas que afetam o preço do açúcar, é preciso citar os empecilhos que causaram atrasos na produção de cana-de-açúcar, além de que tivemos sérias questões climáticas e um inverno muito rigoroso, marcado por fortes chuvas, o que acabou atrapalhando a produção de cana.

Ainda existem outros fatores que devem ser considerados para os fatores do crescimento de derivados de cana. Estamos ainda em meio à pandemia, onde o preço das commodities, assim como açúcar e petróleo, tiveram um significativo aumento de valor. As usinas estão focando na produção de açúcar e também diminuíram a produção de etanol.

Etanol serve como um substituto da gasolina

O etanol serve como um substituto da gasolina e conforme as pessoas começam a trocar, o mercado obedece a lei da oferta e da demanda, sendo assim o preço começa a subir. O brasileiro acabou sendo profundamente afetado pelo etanol, além de que tivemos uma adição de 27% do derivado de cana, que normalmente ajuda a baixar o preço das bombas.

Essa relação entre a oferta e a procura também tem uma relação com a desvalorização do real em relação ao dólar, que embora que tenha sido menor do que em 2020, ainda assim foi chamativa e nos mostrou como o cenário de inflação mesmo que diminua no próximo ano, ainda assim será maior do que nos últimos anos.

Gasolina foi o principal produto no cenário de inflação em dezembro

A gasolina foi o produto que apresentou o maior índice de inflação no mês de dezembro de 2021, sendo seguido da energia elétrica e que mesmo não estando nos primeiros lugares do ranking, com um acúmulo de 27,34% ao longo do ano.

Sendo assim, para 2022 ainda podemos esperar um cenário de inflação e deveremos ficar de olho no momento em que se aproximar as eleições, onde muita coisa muda e afeta a economia, sobretudo a abertura de novas empresas que é afetada, além de uma dificuldade para a entrada do capital estrangeiro.