Etecs encerram inscrições do Vestibulinho 2022 nesta segunda-feira (6)

Após prorrogação, as Escolas Técnicas Estaduais de São Paulo (Etecs) encerram as inscrições do Vestibulinho 2022 do primeiro semestre nesta segunda-feira, dia 6 de dezembro. Desse modo, os interessados devem realizar o cadastro até as 15h de hoje.

As inscrições devem ser feitas virtualmente, no site do Vestibulinho. O valor da taxa de inscrição é de R$ 19.

O Vestibulinho 2022 irá selecionar os candidatos a partir das notas do histórico escolar. Portanto, no ato de inscrição, os candidatos devem anexar ao formulário o histórico escolar ou uma declaração de conclusão que apresente as notas. O Manual do Candidato estabelece quais são os documentos necessários de acordo com a modalidade do curso.

Os únicos candidatos que farão uma prova aplicada pelas Etecs são os que concorrem a vagas nos cursos de Canto, Dança, Regência e Teatro. Além das notas do histórico escolar, a seleção para esses cursos contará também com a aplicação de provas de aptidão.

As Etecs estão recebendo inscrições para as seguintes modalidades:



Ensino Médio;

Ensino Técnico no 1º módulo dos Cursos do Ensino Técnico (presencial, semipresencial e on-line);

Cursos de Especialização Técnica de Nível médio (presencial e on-line).

A oferta total é de 87 mil vagas para unidades de ensino em todo o estado de São Paulo. As oportunidades são para cursos nas modalidades presencial, semipresencial e a distância (EaD).

Resultados

A classificação geral dos candidatos aos cursos de Canto, Dança, Regência e Teatro está prevista para o dia 3 de janeiro de 2022. No mesmo dia, haverá a convocação para as provas de aptidão. De acordo com o cronograma, os candidatos a esses cursos farão as provas de aptidão on-line, no dia 04 de janeiro de 2022.

A classificação geral dos demais cursos será divulgada no dia 10 de janeiro, mesma data de divulgação do resultado das provas de aptidão e da 1ª chamada geral.

