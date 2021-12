Evento reúne mulheres em debate sobre desafios e futuro da Indústria Criativa

O teatro do Goethe-Institut Salvador-Bahia recebe, entre os dias 07 e 09 de dezembro, o evento ‘Conexões Unidas: Mulheres nas Indústrias Criativas’. A programação gratuita e aberta ao público tem o objetivo de compartilhar experiências femininas a partir da vivência de convidadas vindas de diversos países. Além disso, elas atuam em diferentes setores da indústria criativa, com atividades nas áreas da música, games e audiovisual.

Os três dias de encontro foram formatados para proporcionar interação dinâmica, com participação do público no compartilhamento de vivências. Os debates começam sempre às 17 horas, com transmissão ao vivo (goethe.de/unidas2021). Estão confirmadas as presenças de mulheres do Brasil, Chile, Nigéria, Alemanha e Uruguai.

Toda a programação terá traduções simultâneas em português, inglês e espanhol. Em todos os dias após os debates, o evento será encerrado com uma programação cultural para os participantes.

Dia 09 – Raquel Virgínia, Martina Valladares e Laia Barboza (Foto: Divulgação)

Veja a programação completa: