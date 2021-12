Ex-adolescente mais obeso do mundo perde 482 quilos

Quando era adolescente, Khaled Mohsen al-Shaeri chegou a ganhar o posto de de adolescente mais obeso do mundo. Em 2013, ele foi retirado da sua casa papós ficar dois anos e meio sem sair do quarto.

Para isso, parte do prédio teve que ser demolida. Um caminhão levou o adolescente a uma ambulância e depois a um avião, que levou Khaled até a King Fahd Medical City, na capital saudita, Riad, para tratamento.

O jovem contou com a ajuda de cerca de 30 profissionais para seguir uma dieta saudável e um regime de exercícios. Ele também recebeu uma cadeira de rodas feita sob medida e uma série de sessões de fisioterapia para ajudar em sua mobilidade e seu movimento.

No auge do seu peso, Khaled chegou a pesar 546 quilos. Em 2018, , ele foi submetido a uma cirurgia para remoção do excesso de pele para se livrar da flacidez causada pela extrema perda de peso. Hoje, o saudita de 29 anos pesa cerca de 64 quilos.