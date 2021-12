Ex-ator da Globo posta foto sem roupa e web reage: ‘Bumbum redondinho’

O ator Allan Souza Lima, ‘botou o bumbum pra jogo’ e postou uma foto exaltando o nudismo na web. “Do jeito que vim ao mundo! Se eu sou naturista? Pois digo que sim! O naturismo ou nudismo é uma filosofia de vida adotada por pessoas que acreditam em valores de igualdade, respeito, contato com a natureza e amor ao próximo, onde buscam eliminar preconceitos e discriminações”, contou o ator em suas redes sociais.

Ele que atuou em novelas como “A regra do jogo”, “Órfãos da terra” e “Novo mundo”, e atualmente está no filme “A menina que matou os pais”, está em uma viagem à Paraíba com suas belezas naturais.