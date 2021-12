Ex-BBB Lucas Gallina supera depressão e ganha 30 kg de músculos

Logo depois de sair do ‘Big Brother Brasil 20’, Lucas Gallina não conseguiu assimilar a fama de vilão e os haters e por isso entrou em depressão.

Felizmente, o ex-BBB encontrou na academia a sua válvula de escape e superou a fase complicada. Com 1,93m de altura, o modelo passou dos 86kg para os 116kg. O percentual de gordura do seu corpo é de 4,5%.

Em entrevista ao ‘GSHOW’, Gallina contou: “Me tranquei três meses em casa. Não queria sair na rua. Fiz uma reeducação alimentar e passei a malhar duas vezes por dia. Tenho uma dieta muito restritiva só com batata doce, verduras, legumes, frango e suplementos.

Sobre o dia do lixo, ele contou: “Meu dia do lixo, quando tiro para comer pizza e hambúrguer, é só uma vez a cada 15 dias. E agora, no verão, quero ficar mais seco. Quero chegar aos 100kg e para definir mais o corpo faço exercícios aeróbicos pela manhã. À tarde puxo ferro”.