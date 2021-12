Ex-cunhada de Felipe Neto solta indireta após término do influenciador: ‘Livramento’

Thayane Lima, ex-cunhada de Felipe Neto, comentou indiretamente sobre o término do influenciador com Bruna Gomes. Confirmado na última segunda-feira (28), o fim do relacionamento pegou os fãs do casal de surpresa.

Através de seu perfil do Instagram, Thayane respondeu perguntas dos seguidores, sem citar nomes, mas a web logo apontou para quem seria a indireta. “Cheguei em casa agora e meu direct está entupido de mensagens de vocês me mandando print da fofoca que está rolando, né? Perguntado o que eu acho. Eu não acho nada, não tenho que achar nada nessa vida”, iniciou a ex-noiva de Luccas Neto.

“A única coisa que eu acho é que tem coisas que acontecem na nossa vida, que a gente não entende na hora, mas depois a gente percebe o grande livramento que é. Entendedores entenderão”, continuou.

“Não tenho que achar nada, eu tenho que achar coisas da minha vida, né? E cada um que cuide da sua. Não fiquem me mandando mensagem pedindo minha opinião, porque eu não vou dar minha opinião sobre essas coisas e quem me conhece intimamente sabe… Parem de me colocar em confusão”, finalizou Thayane.