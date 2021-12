Ex de Mileide Mihaile abre o jogo sobre término: ‘Deus sabe de tudo’

O ex-namorado de Mileide Mihaile, Neto Santos, se pronunciou sobre o fim do relacionamento entre os dois, através dos stories de seu perfil do Instagram na última terça-feira (28).

“Não iria me manifestar, mas recebi e estou recebendo tantas mensagens bonitas que gostaria de agradecer. Agradeço demais pelas palavras e sei que parte disso é resultado do comportamento que tive durante o meu relacionamento”, iniciou Neto que ainda mantém as fotos com Mileide em suas redes sociais.

“Sei que independente da situação de ascensão nas redes sociais, maior exposição na mídia, mantive e mantenho minha essência e fico feliz em ver que tanta gente dá valor as coisas reais, mesmo hoje estando inserido nesse mundo das redes sociais, onde por muitas vezes as coisas são ilusórias. Um abraço para cada um que enviou alguma mensagem positiva. Do futuro, Deus cuida. Ele sabe de tudo”, finalizou.