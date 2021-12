Ex-namorada de MC Brinquedo denuncia funkeiro por golpe; entenda

A ex-namorada de MC Brinquedo, Patrícia Trentin, denunciou o funkeiro por golpe financeiro. Segundo a influenciadora, o relacionamento que viveram era baseado em interesse por parte do cantor. “Estou tremendo, em choque e sem palavras. Estou me sentindo enganada, um lixo, usada”, iniciou.

Patrícia contou através dos stories do seu Instagram que o músico tentava lhe tirar dinheiro e se deu conta após ter contato com outra vítima. “Estou tremendo, em choque e sem palavras. Estou me sentindo enganada, um lixo, usada”, disse.

A influenciadora ainda relembrou um momento em que o MC pediu que ela comprasse um carro em seu nome. “Não tem nem cabimento. Tive que ler em vários sites de fofoca que eu estava com ele por interesse. Sendo que eu que ajudava. É vergonhoso falar isso, mas é verdade”, finalizou.

MC Brinquedo ainda não se pronunciou sobre o caso.