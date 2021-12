Ex-participante baiana do The Voice será mãe de quadrigêmeos; conheça a história

Participante do The Voice Brasil de 2018, a soteropolitana Lia Gondim vive uma aventura fora dos palcos: está grávida de quadrigêmeos. Ela e o marido, o produtor Fernando Rosa, serão pais de dois meninos e duas meninas.

Os dois descobriram a gravidez no segundo semestre deste ano e logo em seguida souberam que não se tratava de um só bebê e sim de quatro. A rotina do casal na espera pelas crianças é mostrada no Instagram nossosquadrigêmeos.