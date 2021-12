Exclusivo: Lincoln Sena lança novo single ‘Hoje vai dar Praia’ com Léo Santana

O cantor Lincoln lançou nesta sexta-feira (17) sua nova música de trabalho, chamada ‘Hoje vai dar Praia’. E o hit é uma parceria com Léo Santana. Com o foco no verão, o clipe é cheio de alegria, dança, sol e praia. Com exclusividade ao iBahia, o cantor se mostrou animado e elogiou o trabalho executado ao lado do ‘gigante’.

“É uma satisfação imensa poder receber o GG neste projeto! A música é chiclete, acho que vai ficar na cabeça da galera mesmo”, disse Lincoln animado.

E Léo completou: “Gravei esse trabalho incrível com meu hermano Lincoln e foi massa demais! Essa parceria já estava pra acontecer há muito tempo, aí nos alinhamos e agora bateu certo! Finalmente saiu e vai ferver o verão! Lets Go!”

A gravação do clipe aconteceu na praia de Busca-Vida, localizada no município de Camaçari/BA.

Ficou curioso (a)? Confira abaixo o clipe completo e para os apaixonados em streamings, a canção já está disponível nas plataformas digitais.