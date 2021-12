Extremo sul da Bahia: municípios atingidos por chuva seguem recebendo auxílio do Estado

A região do extremo sul da Bahia segue recebendo auxílio do Governo do Estado por conta das chuvas que atingem a região. As ações estão sendo executados por diferentes órgãos para combater os efeitos gerados pela água.

Nas cidades de Jucuruçu e Itamaraju, militares do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer) atuam em conjunto com agentes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA). As operações executadas são de resgate e transporte de mantimentos, medicamentos, produtos de higiene pessoal e limpeza para moradores das áreas afetadas.

Com a ajuda de helicópteros, os mantimentos estão sendo levados do munícipio de Itamaraju para os locais mais atingidos pela chuvas, como o distrito de Nova Alegria. O veículo também é utilizado para o transporte de pacientes que estão nas áreas isoladas e precisam realizar procedimentos médicos.

Cerca de 120 agentes, além de alunos, coordenadores e instrutores do curso de salvamento em altura, do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), atuam na operação, somados aos integrantes do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer).

As enchentes também prejudicaram o abastecimento de água em bairros das sedes e distritos dos municípios afetados. Em medida emergencial, a Embasa está disponibilizando carros-pipa que levam água potável à população e às unidades de saúde, como é o caso do Hospital de Covid e do Hospital Regional, ambos em Eunápolis. Neste sábado (11), a empresa colocará mais quatro carros-pipa em operação no município, sendo dois para os órgãos públicos e mais dois para a população em geral.

Em Medeiros Neto, a interrupção do abastecimento de água é parcial, atingindo os bairros São Bernardo e São Jorge, que também terão carros-pipa dedicados ao abastecimento da população. Situação semelhante à que ocorre na sede de Itamaraju, onde o desabastecimento também é parcial, atingindo os bairros Bela Vista e Vista Bela. Um carro-pipa já foi enviado para esses bairros, nesta sexta-feira (10).

Em nota, foi informado que a Embasa já trabalha para ampliar o atendimento e adota as medidas possíveis para minimizar os transtornos causados.

Operação nas rodovias

A Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra) também atua em serviços de manutenção, recuperação e desvios em vias estaduais que foram danificadas e precisaram ter o tráfego interrompido na região. Após a pista romper o KM 10 da BA-284, entre Itamaraju e Jucuruçu, os serviços de manutenção no local estão em andamento.

Além disso, o desvio para o acesso à localidade de Alho está sendo construído ao lado da pista que cedeu. O tráfego de veículos ainda permanece proibido neste trecho da rodovia. Outro trecho da BA-278, que cedeu na altura do KM17, deve receber manutenção assim que houver a liberação do trânsito na região do KM10. O desvio também será implantado ao lado da pista com o objetivo de melhorar as condições de trafegabilidade na rodovia.

No caso da BR-489, entre as cidades de Itamaraju e Prado, a pista rompeu nos KMs 2 e 13, e cedeu parcialmente no KM 15 do trecho do distrito de Guarani. As ações emergências para dar condições de trafegabilidade na rodovia só começarão após a melhoria das condições climáticas. A circulação de veículos está proibida no local.