Fã tatua rosto de Viih Tube e ex-BBB se surpreende: ‘Quem foi o louco?’

Que Viih Tube é bastante famosa e tem uma legião de fãs não é novidade. Mas, desta vez, o carinho de um dos admiradores surpreendeu a influenciadora digital. Um fã tatuou o rosto dela em uma das pernas. O resultado foi mostrado pelo perfil do tatuador nas redes sociais e compartilhado por Viih Tube, nesta quarta-feira.

No fã, cuja identidade não foi relevada, o desenho é feito de contornos na cor preta e com um tamanho que pega boa parte da perna. “Quero saber quem é o dono do corpo”, comentou uma internauta.