Faça em casa: ideias de unhas decoradas para o natal

A chegada do fim de ano merece uma decoração diferenciada nas unhas, as Nail Arts são uma ótima opção para quem quer adora o ‘faça você mesmo’. Para quem está buscando praticidade o uso de adesivos é uma opção a se pensar, mas se você vai fazer uma arte mais elaborada temos algumas dicas. Então prepara o print. – e os esmaltes!

Com muito brilho, cor e clima natalino, as cores são o que mais chamam atenção na decoração, por isso, é importante escolher qual a cor vai fazer parte do seu novo ano, além de facilitar na hora de montar a arte na unha algumas pessoas acreditam que pode influenciar a chegada do novo ano.