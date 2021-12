Faça você mesmo: blusinha que é a cara do verão sem gastar nada

A nova tendência de cropped que vai bombar no verão é o cropped chamado de “pin top”, ele que é bem curtinho na frente e dá um detalhe super sexy ao look, foi lançado pela marca Jacquemus e já se tornou febre entre as fashionistas.

Apesar de todo o sucesso, a peça é bem simples e conta com nada mais do que um detalhe que une por um fio os dois lados da blusinha. Caso você tenha aquele cardigã que não usa mais, esse é o momento de colocar pra jogo. Confira modelos e se inspire para fazer o seu próprio Pin Top.