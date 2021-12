Faça você mesmo: confira cinco ideias de unhas perfeitas para o réveillon

Na época de Réveillon é certo começarem maiores preparações para encarar o novo ano. Então se você é daquelas que ama enfeitar e buscar várias decorações diferentes na hora de fazer as unhas, vai amar conferir as 5 inspirações de Nail Art que separamos. Veja mais.

Com detalhes pensados especialmente para o Ano Novo. A cor branca não pode faltar, sendo assim, vale apostar na clássica francesinha com algumas inovações.

FOTO/ Reprodução: Instagram

Ano novo e branco tem tudo a ver, mas tem aquelas que não gostam muito de muitos detalhes e preferem um designer mais simples. Pensando nisso, o modelo que escolhemos é simples mas tem um toque inovador, lembrando bastante a um designer feito com esponja, ele é conhecido como baby boomer.

FOTO/ Reprodução: Instagram

Seja prata ou dourado, o brilho é uma tendência do verão 2022. Com o branco como a cor do réveillon, o glitter tem a caraterística marcante na hora de dar cor as unhas e por isso separamos inspirações nos dois tons.



FOTO/ Reprodução: Instagram

FOTO/ Reprodução: Instagram

Para quem acredita na atração das cores na virada do ano, o amarelo é aquela que tem poder de atrair dinheiro, então se você quer dar uma colorida no seu look pode apostar com tudo em um designer que tenha uma cor bem diferente – Nesse caso pode brincar com as cores que estão em alta no verão.

FOTO/ Reprodução: Instagram