Faça você mesmo: confira cinco truques de beleza com a escova de dentes

A escova de dentes pode te ajudar a deixar a boca lisinha e sem segredo. Para isso, aplique um protetor labial incolor e, com a escova, faça movimentos circulares com cuidado sobre os lábios.

Naqueles dias que o cabelo não está do jeito que queremos, o shampoo a seco salva. E a escova de dentes auxilia nisso. A dica é aplicar o produto na raiz do cabelo, massagear um pouco com os dedos e espalhar qualquer resíduo que tenha ficado com a escova de dente.