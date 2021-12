Faltam menos de um mês para o BBB 22; saiba tudo sobre a nova edição

O reality mais conhecido da TV brasileira terá sua 22ª temporada em 2022, sob novo comando, a apresentação será feita por Tadeu Schmidt. Faltando menos de um mês o reality começará dia 17 de janeiro, segundo informações não oficiais, o primeiro epsódio já foi gravado. Com poucos spoilers, o “big bos” ainda não contou nada sobre o BBB 22, mas muitos acreditam que o botam vermelho que apareceu em seus stories são de um possível quarto branco.

Sabemos que o BBB dividido em grupos já é uma realidade desde a edição 20, mas dessa vez o grupo conhecido como “camarote” terá a presença de ex-BBB’s que entendem bastante do jogo. A ideia do grupo dos anônimos segue intacta, teremos a presença do grupo “pipoca”, o que ainda não se sabe ao certo é se os ex-BBBs formarão um terceiro grupo ou se farão parte do grupo dos famosos.

Como muitas especulações, nomes como Mc Carol, o jogador de vôlei Douglas Souza Arthur Aguiar, Lexa e Di Ferrero estão cotados para essa edição. A lista dos participantes será fechada entre 10 e 15 de dezembro, a partir dessa data os anônimos já começaram a preparação para entrar na casa mais vigiada do Brasil. Agora com novo apresentador, o público vai se adaptar mais uma vez à chegada de um jornalista no comando do programa, que assim como Tiago Leifert, Tadeu chega após sua saída de uma editora esportiva.