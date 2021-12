Familiares de adolescente morto por encapuzados pedem esclarecimento do caso

Familiares do estudante Leonardo Silvanio de Araújo, de 15 anos, estão pedindo celeridade nas investigações sobre seu assassinado, que ocorreu na noite de terça-feira, 30, na localidade conhecida como Alto do Boi, no bairro de Ipioca. O garoto foi surpreendido na porta de sua casa por homens encapuzados, na presença de familiares, conforme noticiou o…

Familiares do estudante Leonardo Silvanio de Araújo, de 15 anos, estão pedindo celeridade nas investigações sobre seu assassinado, que ocorreu na noite de terça-feira, 30, na localidade conhecida como Alto do Boi, no bairro de Ipioca. O garoto foi surpreendido na porta de sua casa por homens encapuzados, na presença de familiares, conforme noticiou o Alagoas24Horas (Leia Mais Aqui).

Até o momento ninguém sabe a quem atribuir o crime, já que Léo, como era conhecido, não tinha envolvimento com crimes, nem inimizades. Sem saber a quem recorrer, familiares e amigos do adolescente decidiram bloquear a rodovia AL 101 Norte, em Ipioca, para chamar a atenção das autoridades. Tudo o que a família quer é que o crime seja esclarecido e que os responsáveis sejam punidos.

O protesto durou algumas horas e a via só foi liberada com a chegada do Centro de Gerenciamento de Crises da Polícia Militar.