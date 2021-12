Familiares de vítima fatal se revoltam com envolvido em acidente na AL 220

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta, ocorrido durante a noite desse domingo (5), deixou uma pessoa morta em um trecho da rodovia AL 220, na divisa entre os municípios de Campo Alegre e Limoeiro de Anadia, no interior de Alagoas. Não há maiores informações sobre a causa do acidente, que só…

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta, ocorrido durante a noite desse domingo (5), deixou uma pessoa morta em um trecho da rodovia AL 220, na divisa entre os municípios de Campo Alegre e Limoeiro de Anadia, no interior de Alagoas.

Não há maiores informações sobre a causa do acidente, que só poderá ser determinada após conclusão do laudo, por parte da perícia oficial.

Reprodução

Detalhes apontam que os familiares da vítima fatal estariam muito alterados no local do acidente e estariam tentando agredir um dos envolvidos no sinistro.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para recolher o corpo da vítima.