Famosos lamentam morte de Maurílio: ‘Perdemos mais um grande amigo’

A morte de Maurílio, da dupla com Luiza, na última quarta-feira (29), pegou os amigos e familiares de surpresa. Em meio ao luto, famosos lamentaram o falecimento do cantor através das redes sociais.

“Hoje, perdemos mais um grande amigo! Maurílio, um menino iluminado, da paz, e de muitos sonhos! Um talento inigualável! Que você siga no caminho da luz e nos olhe daí de cima, porque tenho certeza de que você está no melhor lugar do mundo… Onde você merece estar! Te amo meu amigo!”, escreveu Maraisa em seu perfil do Twitter.

Tierry, que também era amigo do cantor, não deixou de prestar suas condolências. “Sentirei sua falta meu amigo! Que perda! Maurílio de uma doçura e um coração bonito! Que bom que pude ter você cantando no meu show! Quanta dor! […] E eu pergunto a vida, parafraseando o primeiro sucesso que fiz para vocês cantarem: ‘pra que isso?’”, escreveu.

“Ano difícil, mais um amigo se for… rezem por nós! Vou lembrar de você assim Maurílio, com esse sorrisão cativante e o coração de menino”, compartilhou Dilsinho.

A namorada de Luiza, a ex-BBB Marcela MCGowan, se manifestou através de uma nota nas redes sociais. “Com imenso pesar, Marcela Mc Gowan, vem por meio de sua assessoria de imprensa, lamentar a morte do cantor Maurílio. Nesse momento de luto intenso, a médica e influenciadora digital se recolhe com sua namorada (Luiza) e familiares para unirem forças nesse momento tão difícil. Pedimos orações e agradecemos a compreensão de todos”, disse.