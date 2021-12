Famosos se mobilizam para ajudar regiões afetadas pela chuva na Bahia

As fortes chuvas que atingem o estado da Bahia se intensificaram no último fim de semana e o governador Rui Costa reconheceu 72 municípios em situação de emergência no estado.

Com tamanha destruição, famosos se juntaram para ajudar os desabrigados e desalojados, com doações e divulgações dos canais oficiais de cada localidade, formando uma onda de solidariedade na web.

Claudia Leitte, Ivete Sangalo e Preta Gil foram algumas cantora que divulgaram contas e locais para doação, para que seus seguidores também pudessem ajudar. Juntas, suas contas do Instagram alcançam 65,7 milhões de usuários.

Whindersson Nunes anunciou que pretende leiloar itens de sua coleção pessoal para doar os lucros para aldeias indígenas afetadas pela chuva. “Nos próximos dias vou liberar um site leiloando algumas peças marcantes pra minha vida. O arrecadado vai pras aldeias indígenas que sofreram com as chuvas na Bahia”, escreveu em seu perfil do Twitter.

Gkay também se mostrou disponível para entrar na rede de solidariedade e disponibilizou look da “Farofa” para leiloar e arrecadar fundos. “Amigo quero entrar nessa contigo, eu podia vê alguns looks da farofa não sei, enfim, quero ajudar também”, disse.

Os ex-BBBs Pocah, Gil do Vigor e Rafa Kalimann, também compartilharam informações sobre locais de doação e contas que recebem donativos.

O influenciador Victor Igoh também falou que buscou contatos e organizações mais sérias para ajudar a população que sofreu com as fortes chuvas. “Eu queria de fato ajudar, fazer alguma coisa, fiquei ontem bolado de estar em casa e não poder fazer nada […] A gente recebeu muitos contatos, muitas pessoas e estudou a mais séria que tem realmente um trabalho mais efetivo e deu certo”, disse nos stories de seu Instagram.

Já a influenciadora Virgínia anunciou que, até o dia 31 de dezembro, todo o lucro arrecadado com as vendas de sua empresa irão para as cidades baianas que precisam de ajuda. “Eu tava conversando com meus sócios e a gente decidiu que, de hoje (26) até o dia 31, nós vamos estar doando todos os nossos lucros pra ajudar a Bahia. Continuo pedindo pra que vocês todos ajudem com a quantia que vocês conseguirem, com o que vocês conseguirem, da maneira que vocês conseguirem”, disse através das redes sociais.