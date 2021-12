Farofa da Gkay: 3° dia tem reencontro com Carlinhos Maia, treta e novo solteiro na festa

Chegou o último dia da “Farofa da Gkay”, finalizada na madrugada desta quarta-feira (8). Mas é claro que o iBahia não iria deixar você se despedir da farra sem antes saber de todos os detalhes da terceira noite de comemoração. Saiba tudo o que rolou:

Fizeram as pazes!

E não é que essa festa está melhor do que os momentos de reconciliação do “Casos de família”? Após o retorno de Xand Avião e Solange Almeida aos palcos, foi a vez de Carlinhos Maia e a própria Gkay fazerem as pazes.

O humorista apareceu com um buquê de flores no palco e os dois se abraçaram enquanto a humorista chorava. A briga dos colegas de profissão já durava três anos e aconteceu por conta de divergências.

“Isso não é um discurso sobre mim, hoje é completamente sobre você, sobre tudo que você conquistou, sobre todas as coisas que você fez pela sua família, pela mulher foda que você se mostrou ser, por todas as conquistas que eu tinha que assistir de longe, fingindo que não estava me importando. Mas acho que você sabe que sempre me importei. As coisas que a gente viveu no começo, que que sempre foi massa, e a gente vai conhecendo pessoas, vivendo histórias e vai mudando. Coisas tão pequenas… e a gente vai passando o tempo e deixando gigante. Mas é tão pequeno perto do começo e das coisas boas”, disse o influenciador.

Deolane não leva desaforo para casa



Esquece, a mãe tá estourada! Ou melhor, tá estourando quem falar mal dela. Deolane Bezerra resolveu questionar a influencer Rainha Matos e gravou tudo. “Gente, mais uma fofoqueira que estava falando mal de mim ontem. Vamos ver se ela fala agora na minha frente”, disparou a advogada.

Logo depois, a loira apareceu ao lado de Rainha Matos. “Quer falar de mim na minha frente agora, amor?”, disparou a Dra Deolane. “Para mim, doutora é quem tem doutorado”, respondeu a influenciadora. “Para você, porque você não entende da lei”, rebateu a cantora.

Um verdadeiro barraco se instaurou no meio da “Farofa da Gkay” e as duas continuaram trocando farpas.

Novo solteiro na pista



Pouco tempo depois do anúncio de que terminou seu noivado com Sthe Matos, Victor Igoh caiu na farra da “Farofa da Gkay” e foi recebido pela própria humorista no local.

“Você é babado, hein menino? O Brasil inteiro tá parado para ver você aqui. Quer que você aproveite muito do bom e do melhor, viu?”, disse ela ao conhecer o ex-noivo da baiana.

Os internautas prontamente se alertaram e começaram a torcer para que Igor e Mirella ficassem na festa, mas a própria amiga da funkeira, Stéfani Bays, tratou de avisar que não iria acontecer. “Não vai nem chegar perto”, escreveu a ex-A Fazenda em sua página do Twitter.

É como diz o ditado “acabou o milho, acabou a pipoca”, mas só por enquanto, já que ano que vem tem mais.