Feira da Sé participa de Natal Cultural no Rio Vermelho

Depois de um retorno de sucesso na Praça da Sé, a Feira da Sé participa, em edição especial, do evento Natal Cultural do Rio Vermelho, entre os próximos dias 09 e 12 de dezembro, sempre das 14h às 20h, no Largo da Mariquita.

Com cerca de 50 expositores, a feira aportará pela primeira vez no tradicional bairro boêmio, levando o seu já conhecido mix de produtos que reúne o melhor do mercado local de arte autoral, artigos artesanais, sustentáveis e pequenos negócios ligados à economia criativa. Quem for ao evento poderá conferir itens de moda, artesanato, artes visuais e literatura, dentre outros variadas opções.

“Quem for ao Rio Vermelho, vai ter oportunidade de garantir presentes de Natal antecipados, com itens únicos e exclusivos dos nossos expositores e ainda fomentar o mercado local dos pequenos produtores. É uma oportunidade imperdível”, garante Claudia Vaz, diretora executiva do Instituto ACM, responsável pela Feira da Sé.

Além da feira, o Natal Cultural do Rio Vermelho contará ainda com uma extensa programação para toda família que inclui concerto de Natal, apresentações de corais, shows musicais e atrações infantis, além da iluminação especial de Natal da fachada do casarão do Teatro do Sesi.

A edição especial da Feira da Sé no Natal Cultural do Rio Vermelho conta com o patrocínio do Sesi, Prefeitura do Municipal de Salvador e Rede Matter Dei, e apoio da Rede Bahia.

O que: Feira da Sé no Natal Cultural do Rio Vermelho

Local: Largo da Mariquita – Rio Vermelho