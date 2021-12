Felipe Neto doa R$100 mil para cidades baianas atingidas pela chuva

Felipe Neto anunciou na madrugada desta sexta-feira (10) a doação de R$100 mil para ajudar as cidades baianas que foram atingidas pelas chuvas dos últimos dias. Ao todo, 30 cidades estão em estado de emergência no estado.

“O sul da Bahia está em situação catastrófica nesse momento. Precisamos ajudar! Quem puder ajudar, ajude Nova Alegria! Estou enviando 100 mil reais para ajudar as famílias desabrigadas. Ajude com o que puder!”, escreveu o influenciador através das redes sociais.

Foto: Reprodução/Instagram

Whindersson também se manifestou através da web e por meio de uma postagem em sua conta do Twitter ele procurou saber a situação dos municípios e como poderia ajudar.

“Há alguma forma segura de ajudar? Milhares de chaves pix diferentes, alguém consegue alguém confiável e não governamental pra receber doação?”, escreveu o humorista.

Há alguma forma segura de ajudar? Milhares de chaves pix diferentes, alguém consegue alguém confiável e não governamental pra receber doação? https://t.co/ydlqyPrWIT — Whindersson (@whindersson) December 10, 2021

As fortes chuvas nos últimos dias afetaram cidades do interior da Bahia. A situação mais grave é no município de Jucuruçu, onde rios transbordaram e deixaram família desabrigadas. Segundo estimativa do poder público, cerca de mil pessoas foram afetadas pela enchente. As informações são do G1 Bahia.