Ferreira Costa tem mais de 60 novos empregos; veja cargos

Ferreira Costa anuncia mais de 60 oportunidades de emprego disponíveis para profissionais de diferentes funções pelo país. Dentre as vagas abertas, há chances exclusivas para pessoas com deficiência- PCDs. Confira!

Ferreira Costa anuncia NOVAS vagas de emprego

Foram anunciadas mais de 60 vagas de emprego abertas para contratação de colaboradores de diversas áreas de atuações em todo o país. Além do salário de acordo com o mercado, a empresa disponibiliza convênio odontológico, convênio médico, cesta de natal, convênio com empresas parceiras, programa de treinamentos, refeitório e vale transporte. Confira os cargos ofertados:

Eletricista – Natal;

Supervisor de Relacionamento – Salvador;

Consultor Centro Automotivo – Natal;

Gerente de Vendas – João Pessoa;

Supervisor de Depósito – Paraíba;

Auxiliar de Auditoria – Recife;

Apoio de Caixa – Recife;

Supervisor de Vendas – Garanhuns;

Auxiliar de Serviços Gerais – Garanhuns;

Marceneiro – Garanhuns;

Supervisor de Centro Automotivo – Aracaju;

Auxiliar de Auditoria Interna – João Pessoa;

AUX. de Prevenção de Perdas – Aracaju;

Banco de Talentos – Exclusivo para PCD – Aracaju;

Técnico de Segurança do Trabalho – Aracaju;

Auxiliar Administrativo – Mall – Recife;

Designer – Recife;

Supervisor Administrativo – Natal;

Operador de Empilhadeira – Cabo de Santo Agostinho;

Supervisor de Prevenção de Perdas – Natal;

Entre outros.



Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades abertas, os interessados devem acessar o site de inscrição, atentar-se a todos os requisitos informados pela empresa e, cadastrar o currículo atualizado com todos os dados necessários.

