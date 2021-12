Festa do Senhor do Bonfim será realizada entre 7 e 16 de janeiro; veja programação

Após o cancelamento da procissão no dia 16 de janeiro, a Arquidiocese de Salvador divulgou a programação completa da Festa do Bonfim 2022. A partir do dia 7 de janeiro, os fiéis poderão acompanhar a novena que seguirá até o 15, sempre às 19h. As reflexões durante as celebrações preparatórias para a festa terão como tema ‘Papa Francisco, Vigário do Amado Jesus, Senhor do Bonfim, convida-nos a participar da vida da Igreja e da sua Missão’ e o lema: Por uma Igreja Sinodal: Comunhão, Participação e Missão.

No dia 13 de janeiro, data que seria dedicada a tradicional Lavagem das escadarias da Basílica, a igreja permanecerá fechada até às 18h, quando será aberta para a celebração da novena. Dois atos vão marcar esse dia especial para os fiéis soteropolitanos: às 10h, a Basílica promoverá uma homenagem aos mais de 600 mil mortos, vítimas da Covid-19, no monumento ao Cristo Ressuscitado, localizado na Praça do Bonfim. E, às 10h30, o reitor, padre Edson Menezes da Silva transmitirá a tradicional mensagem e concederá a bênção através das redes sociais do Bonfim e dos meios de comunicação sociais que estiverem presentes. Durante o dia, os fiéis, parentes, amigos, colegas, conhecidos dos falecidos poderão depositar flores brancas no referido monumento.

No dia 16 de janeiro, dia da Festa do Senhor do Bonfim, a programação terá início com o repique dos sinos da Basílica, às 5h. Às 10h30, o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, o Cardeal Sérgio da Rocha, presidirá a Missa Solene e ao final da celebração concederá a Bênção Apostólica com Indulgência Plenária. Durante todo o dia, a imagem peregrina do Senhor do Bonfim ficará exposta na frente da Basílica e, às 18h, acontecerá um momento de oração pela contenção da atual pandemia, da violência e de outros males da atualidade encerrando a programação.

As celebrações serão realizadas dentro da Basílica, com o acesso por ordem de chegada e transmitidas através da WebTv do Bonfim (canal do YouTube) e das redes sociais do Santuário.