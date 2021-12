Festa em área de preservação ambiental mobiliza entidades de defesa do meio ambiente

Repercutiu nacionalmente a realização de uma festa clandestina realizada em uma área de preservação ambiental, na cidade de Passo do Camaragibe, na região do Litoral Norte de Alagoas, nessa segunda-feira (27). A festa ocorreu nas piscinas naturais do Marceneiro, que é uma Área de Preservação Ambiental (APA) Costa dos Corais. Em vídeos divulgados nas redes…

Repercutiu nacionalmente a realização de uma festa clandestina realizada em uma área de preservação ambiental, na cidade de Passo do Camaragibe, na região do Litoral Norte de Alagoas, nessa segunda-feira (27).

A festa ocorreu nas piscinas naturais do Marceneiro, que é uma Área de Preservação Ambiental (APA) Costa dos Corais.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível perceber que há dezenas de pessoas consumindo bebidas alcoólicas em barcos e na região de preservação.

Em nota divulgada no Instagram, o Instituto Bioma Brasil classificou o fato ocorrido na APA dos Corais como “vandalismo e crime ambiental”.

“Recebemos esse vídeo denúncia pelo grupo de conselheiros da APACC, de uma festa nas piscinas da Praia do Marceneiro, Rota Ecológica em Passo de Camaragibe (AL). Sem nenhum controle e desrespeitando o Plano de Manejo, recentemente aprovado, turistas realizam festa sobre as piscinas naturais da maior área costeiro-marinha protegida do Brasil, gerida pelo ICMBio. Esta mesma área abriga a população de peixes-bois nativos e reintroduzidos, além de espécies de corais e peixes ameaçados de extinção. O réveillon não chegou e se nada for feito, mais destruição à vista”.

A reportagem do Alagoas 24 Horas entrou em contato com a assessoria de comunicação do Ministério Público Federal (MPF) que enviou uma nota informando que adotará as medidas necessárias e, em breve, expedirá recomendações no intuito de evitar quaisquer danos à unidade de conservação.