Festa em homenagem à Nossa Senhora da Conceição da Praia é a mais antiga do Brasil

Em Salvador, o dia 8 de dezembro é mais um dia de devoção. É o dia da Nossa Senhora da Conceição da Praia, a Padroeira Excelsa e Única do Estado da Bahia. A festa em homenagem à santa é a mais antiga festa religiosa do país, completando 472 anos em 2021.

O sincretismo marca homenagem à Nossa Senhora da Conceição da Praia. Adorada pelos católicos e reverenciada pelos adeptos do candomblé, no sincretismo religioso a santa é Oxum, orixá das águas doces.

As missas em homenagem à padroeira conta com missas desde às 4h da manhã, seguidas por celebrações às 5h, 6h, 7h30, 12h, 14h e 17h, na Basílica da Conceição da Praia, no Comércio. Esta última é chamada de Missa da Amizade, onde todos os fiéis que colaboram com a festa participarão.