Festas religiosas alteram trânsito nos próximos dias; entenda

Para a festa de Santa Bárbara, realizada no sábado (4), haverá o controle do tráfego de veículos, auxílio na travessia de pedestres, e fiscalização do trânsito, das 5h às 12h. A medida afeta a Rua do Tabuão, Rua Padre Agostinho Gomes, Largo do Pelourinho, Rua do Passo, Ladeira do Carmo, Rua José Joaquim Seabra, Largo do Terreiro de Jesus, Rua do Carmo, Rua Direita de Santo Antônio, Rua das Flores e Rua do Passo.