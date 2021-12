Festival conceito conta com cervejas artesanais, rock e blues no dia 11 de dezembro

O Pilsner Fest, festival que reunirá cervejas artesanais, gastronomia, experiências marcantes, palestra com mestres cervejeiros e muito rock’n’roll, está com data marcada para o dia 11 de dezembro, na área verde da AABB, em Piatã, a partir das 17h à 00h.

O festival contará com a participação de marcas de cervejarias artesanais conhecidas pelos baianos como a Híbrida, Proa, Adorada, Mindu e Nujel’m. A gastronomia será uma atração à parte, com food trucks com comida de rua, como: hambúrgueres artesanais, espetinhos gourmet, mas também pratos regionais como: acarajé, sarapatel e frutos do mar. Variedade para agradar todos os gostos.

A música ficará com a banda Apettitte for Illusion, cover do Guns N’ Roses; a banda Crooners, de Rodolfo Pamplona e a banda Funk the Bump, cover do Red Hot Chili Peppers.

Pré-evento organizado pelo Sebrae e a Bahia Malte para uma quantidade menor de pessoas que querem conhecer um pouco mais do universo da cerveja artesanal com um workshop presencial, com brassagem ao vivo mostrando o passo a passo de como fazer cerveja em casa.

O curso prático será ministrado pelo Engenheiro Químico e Mestre Cervejeiro Guilherme Góes, que foi Gerente de Qualidade Assegurada da AmBev e é atualmente Consultor do Sebrae para área de cervejas artesanais.

Aqueles que optarem em participar dessa primeira parte poderão ficar depois para o festival.

Horário das 13:30 às 17:00.

Protocolo de Higienização

O governo do estado liberou eventos para até 1.500 pessoas, mas para que o evento seja prazeroso e seguro, os organizadores vão seguir todas as medidas preventivas, sem falar que será realizado em área aberta, no espaço verde da AABB.

Local: AABB – Rua Dep. Paulo Jackson, 869 – Piatã

Horário: a partir das 17h