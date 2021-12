FGV divulga resultado do Vestibular 2022 para o curso de Economia em SP

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou o resultado do Vestibular 2022 para o curso de Economia, ministrado em São Paulo. Desse modo, os candidatos já podem conferir a lista de aprovados no site da FGV.

De acordo com o calendário da FGV, os candidatos aprovados em 1ª chamada devem fazer a reserva da vaga. O prazo para a reserva chega ao fim no dia 4 de janeiro de 2022. Também até o dia 4 de janeiro, os candidatos devem fazer o upload dos documentos listados no edital unificado.

Posteriormente, é preciso realizar a pré-matrícula, cujo prazo é 5 de janeiro. Os candidatos ainda devem confirmar a matrícula por e-mail até o dia 7 seguinte.

Como foi o Vestibular 2022?

O processo seletivo foi realizado em até duas fases. A FGV aplicou as provas da 1ª fase do Vestibular 2022 virtualmente, nos dias 14 e 15 de novembro. Em cada dia, os candidatos responderam dois blocos de provas, divididos em dois turnos. Além da prova de redação, os candidatos responderam provas compostas por questões objetivas e discursivas sobre disciplinas do ensino médio. Os gabaritos já estão disponíveis.

Para o curso de Economia, os candidatos aprovados para a 2ª fase foram avaliados pelas notas das provas de alguns módulos da primeira fase.

Vagas

De acordo com o edital, a oferta da FGV para o Vestibular 2022 é de 1.133 vagas em diversos cursos, sendo 60 vagas para Brasília, 423 para o Rio de Janeiro, e 650 para São Paulo.

Para o curso de Economia, em São Paulo, a oferta é de 100 vagas para os candidatos que optaram pelas provas on-line. Outras 10 vagas foram ofertadas para candidatos que optaram pela seleção via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Confira mais detalhes sobre o Vestibular 2022.

