Filha de Pelé fala sobre estado de saúde do pai: ‘Não foi surpresa’

Internado desde a última quarta-feira (8), para realizar uma cirurgia no Hospital Albert Einstein, Pelé seguirá por mais alguns dias sob cuidados médicos. Kely Nascimento, filha do jogador, usou as redes sociais para falar sobre o estado de saúde do pai, que está tratando um câncer de cólon.

“Família insta!! Minhas redes estão bombando novamente e eu agradeço todo carinho que recebemos de todos vocês!! Essa foto foi tirada 10 minutos atrás no Hospital Albert Einstein onde meu pai terminou um procedimento que estava já agendado a meses”, iniciou.

“A minha irmã Flávia tá fazendo um carinho nele por mim! Em dois out três dias ele volta para casa para curtir o natal. Isso não foi surpresa. Já estava agendado e faz parte do tratamento. Toda minha gratidão, sempre”, finalizou Kely.