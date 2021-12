Filho de Faustão e affair bilionária são vistos juntos em jantar beneficente

João Guilherme Silva está badalando em Saint Barth, no Caribe, onde vai passar o réveillon na companhia de amigos e de Esther Marques, herdeira bilionária, apontada como seu affair. Os dois estiveram na noite de quarta-feira, 29, no evento mais bombado da ilha neste fim de ano: o jantar de gala da Luisa Via Roma em prol da Unicef, no exclusivo Eden Rock.