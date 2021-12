Filho de Valentina Francavilla é ameaçado de morte e atriz dispara: ‘Fãs de Dayane’

Valentina Francavilla desabafou nas redes sociais na última quinta-feira (2) após seu filho receber ameaças de morte de fãs de Dayane Mello. A ex-peoa revelou que tem recebido ataques desde “A Fazenda 13”, mas recentemente começaram a atacar Giuseppe.

“Vai morrer os dois”, escreveu um conta em uma publicação da atriz. “Tudo isso por causa de um reality, por causa de brigas de torcidas? Eu acho que o ser humano está muito doente. Se eu encontrasse na rua, eu arrebentaria! Eu arrebentaria! De verdade”, disse Valentina.

“Os fãs da Dayane estão me massacrando. Eles me mandam mensagem acabando comigo. É feio, muito feio. É lamentável. […] Isso porque eu não fiz nada para a Dayane, pelo contrário, quem falou mal de mim, foi ela. […] Se eu expusesse aqui cada coisa que eu recebo dos fãs dela, vocês iriam ficar chocados”, completou.

A ex-assistente de palco do Ratinho ainda revelou que devolveu todas as roupas que a modelo emprestou para ela no reality.