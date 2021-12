Filosofia: 3 filmes que abordam a matéria 

Para os estudantes que estão se preparando para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), vestibulares e concursos públicos e amam Filosofia, selecionamos alguns filmes que abordam temas relacionados à matéria.

Vale destacar que estudar por meio de filmes, se tornou uma maneira alternativa e tranquila quando comparado com outros métodos.

Além disso, assistir filmes pode abrir sua mente e causar várias reflexões, assim como poderá ajudá-lo até mesmo na hora de desenvolver uma redação.

Desse modo, veja a lista que preparamos com filmes que abordam temas relacionados à Filosofia. Acompanhe o artigo e fique por dentro!

Show de Truman

O filme conta a história de Truman Burbank, um rapaz que leva uma vida simples. No entanto, com o passar do tempo ele começa a desconfiar de tudo ao seu redor, amigos, esposa, família, emprego e até mesmo o local onde vive.

Truman, acaba descobrindo que sua vida é uma grande mentira e que a sua vida é transmitida pela televisão, 24 horas por dia através de câmeras.

O longa mostra o mundo real e o imaginário e como o ser humano acaba se, portanto em meio a novas descobertas.

O Feitiço do Tempo

O filme retrata a vida de um repórter televisivo que realiza previsões meteorológicas e vai a uma cidade pequena, para realizar uma matéria sobre o popular “Dia da Marmota”.

Contudo, o repórter não vê a hora de ir embora, entretanto, ele acaba ficando preso no tempo, sendo obrigado a viver pra sempre os eventos sobre esse dia.

The Eichmann Show

O drama conta a história de Adolf Eichmann, um nazista responsável pela deportação e extermínio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. O filme mostra como foi o seu julgamento que aconteceu em Jerusalém em 1961.

No longa, o diretor de transmissão tenta encontrar alguma humanidade em Eichmann, pois ele acredita que todo ser humano tenha um pouco de humanidade dentro de si.

No entanto, Adolf Eichmann não esboça nada, mostrando ser uma pessoa extremamente fria.

E então, gostou das dicas de filmes que abordam assuntos relacionados à Filosofia?

