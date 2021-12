Fim de semana deve ser de sol e altas temperaturas em Alagoas

Sábado

Maceió

– Clima: Tempo com predomínio de sol pela manhã e aumento da instabilidade com possibilidade de chuva no decorrer da tarde e noite.

– Variação de temperatura: 24ºC a 31ºC

Agreste

– Clima: Sol na maior parte do período.

– Variação de temperatura: 23ºC a 33ºC

Baixo São Francisco

– Clima: Tempo com predomínio de sol pela manhã e aumento da instabilidade com possibilidade de chuva no decorrer da tarde e noite.

– Variação de temperatura: 24ºC a 31ºC

Litoral

– Clima: Tempo com predomínio de sol pela manhã e aumento da instabilidade com possibilidade de chuva no decorrer da tarde e noite.

– Variação de temperatura: 24ºC a 31ºC

Sertão

– Clima: Sol na maior parte do período.

– Variação de temperatura: 23ºC a 35ºC

Zona da Mata

– Clima: Sol na maior parte do período.

– Variação de temperatura: 24ºC a 31ºC