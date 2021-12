Final do Circuito Baiano de Ginástica acontece nos próximos dias 11, 17 e 18 em Salvador

Iniciado nos meses de outubro e novembro, em modelo híbrido, o Circuito Baiano de Ginástica chega à fase final em formato presencial nos próximos dias 11, 17 e 18, das 9h às 17h, no clube Adelba, em Patamares, em Salvador, com apresentações dos atletas nas categorias Ginástica Artística (GA), Ginástica Rítmica (GR) e Ginástica Aeróbica Esportiva (GAE). Gratuito e aberto ao público – limitado e seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19 -, o evento é promovido pela Federação Baiana de Ginástica (FBG) e conta com patrocínio do Governo do Estado através da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) e da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE).

“É o evento mais importante do nosso calendário e os desafios para a Federação são múltiplos, sobretudo porque os nossos atletas precisam estar engajados conosco. Todo ano são realizadas 8 etapas, mas em 2020, por causa da pandemia, fizemos ações online em apenas 2 etapas. Mesmo diante de um cenário completamente novo, foi um sucesso tão grande que inspirou outras Federações a fazerem o mesmo, garantindo a realização do evento para os clubes e os atletas. Este ano conseguimos avançar e estruturar o circuito em 4 etapas, unindo o híbrido com o presencial”, explica Evelin de Oliveira Lôbo, presidente da FBG.

Na fase final dezenas de ginastas se apresentam, do pré-infantil ao adulto. No dia 11, acontecem as apresentações em duplas e em conjunto. Já no dia 17, é a vez dos especialistas, ou seja, os que rankearam melhor durante o circuito e vão disputar medalhas. O encerramento do Circuito fica por conta da apresentação de gala, no dia 18, com toda a comunidade de ginástica da Bahia formada pelos colégios, clubes e academias que fomentam o esporte.