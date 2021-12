Finalistas do Campeonato de Futebol de Penedo serão definidos neste final de semana

Quatro times entram em campo no Estádio Dr. Alfredo Leahy para avançar na disputa do título

Decom PMP

O Campeonato Amador de Futebol de Campo promovido pela Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (SMES), define os times finalistas neste final de semana.

A rodada decisiva acontece no Estádio Dr. Alfredo Leahy no domingo, 12, a partir das 14 horas, com o jogo entre Ponte Preta e São Paulo da Ponta Mofina. Internacional do Campo Grande e Esporte Clube Dom Constantino fazem o segundo confronto, às 16 horas.

A decisão do Campeonato Amador de Futebol de Campo de Penedo e do terceiro lugar da competição acontece na tarde de domingo, 19, também no campo do Sport Club Penedense.

A gestão Crescendo Com Seu Povo vai premiar o time campeão, o segundo e o terceiro colocado com troféus, medalhas e premiação em dinheiro, assim como o artilheiro e o melhor goleiro da competição.