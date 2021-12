Forte chuva provoca alagamentos e deslizamentos de terra em Salvador neste domingo (5)

Desde as primeiras horas deste domingo (5), Salvador vem sofrendo com fortes chuvas que causaram, até às 11h, 2 alagamentos de imóvel; 2 ameaçadas de desabamento; 8 ameaças de deslizamento; uma árvore ameaçando cair; três pedidos para avaliação de imóvel alagado; dois desabamentos parciais; e uma infiltração. As informações são da Defesa Civil de Salvador (Codesal)

Segundo a Codesal, as chuvas deste domingo são resultantes da formação de áreas de instabilidade associadas a um cavado – região na atmosfera onde ocorre uma ondulação no sentido horário do fluxo de ventos – sobre oceano Atlântico e no leste do Nordeste.