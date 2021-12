Gabi prado detona famosos que se aproximam de Rico após vitória: ‘Hipocrisia’

Gabi prado soltou o verbo após a vitória de Rico Melquiades em “A Fazenda 13”. A ex-peoa afirmou que artistas que o esnobaram após seu cancelamento no “De Férias Com o Ex” irão se aproximar do novo milionário.

“Agora um bando de ‘artistas’ que ignorou o Rico quando ele foi cancelado no de férias, vão chup*r as bol*s dele! Porque a internet é isso. Uma hipocrisia do caralh*”, escreveu em seu perfil do Twitter. “Quem achou ruim que se fod*, beijão”, finalizou a influenciadora.

Logo após a publicação repercutir na web, o perfil de fofocas “Gossip do Dia”, compartilhou o posicionamento de Gabi e outros famosos concordaram com ela. “Concordo”, pontuou Novinho do “De Férias Com o Ex”. “Sei nome por nome”, escreveu Thayse Teixeira ex-A Fazenda.