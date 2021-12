Gabriela Pugliesi mostra antes e depois de compulsão alimentar e choca web

Gabriela Pugliesi resolveu responder alguns questionamentos dos seus seguidores na última quinta-feira (2). Através de seu perfil no Instagram, a influencer falou sobre seu relacionamento com Túlio Dek e relembrou o momento em que viveu uma compulsão alimentar.

“Essa era eu há dois anos. Nem me reconheço, mas na época me achava linda e super normal. Ser extremamente restritiva de segunda a sexta-feira e no fim de semana comer como se não houvesse amanhã, a cabeça vira uma prisão, o corpo não assimila. Eu só enxergo isso hoje, vendo de fora”, iniciou.

“Hoje eu como da mesma forma sendo segunda ou domingo. Hoje eu como um docinho todos os dias, mas não a caixa toda. Hoje eu tomo uma taça de vinho jantando e conversando sobre a vida. Acho que demorei a encontrar um equilíbrio. Eu me cobrava muito e vivia sob pressão. Também passei por muita coisa em um ano e acho que descontava na comida ou na falta dela. Tudo é emocional. Hoje minha relação com meu corpo é linda porque estou feliz e em paz”, escreveu.

Foto: Reprodução/Instagram

Pugliesi ainda compartilhou duas fotos com seu antes e depois da compulsão alimentar. “Eu hoje. E tô me amando bem mais assim! Demorei pra achar uma foto de biquíni. Acho que mudei mesmo”, escreveu.

Logo depois, ela falou sobe construir uma casa na Bahia em 2022 para morar com o namorado e ainda revelou não se cobrar mais para ter filhos. “Eu entreguei a Deus. Não penso mais em nada. Simplesmente aceito tudo que vier. Me livrei dessa pressão e de querer controlar algo tão divino. Deus sabe o que faz”, disse.