Gael faz delação a Dandara e mais: confira o resumo da semana de ‘Malhação: Sonhos’

Gael revela a Karina e Bianca que Cobra é seu filho e que Heideguer o está ameaçando. Gael e Duca confrontam Heideguer, que tenta manter a calma. Karina afirma a Bianca que precisa fazer algo para ajudar Cobra. Haroldo ameaça Cobra. A pedido de Quitéria, Edgard avisa a Gael o paradeiro de Cobra e Jade. Cobra encontra os túmulos dos pais e da esposa de Haroldo no meio da mata e desconfia ainda mais do rapaz. João e Bianca hostilizam Henrique, que é defendido por Edgard. Gael e Duca combinam de ir atrás de Cobra, e Karina ouve. Cobra inventa para Clóvis que é parente de Haroldo. Karina e Pedro se escondem na mala do carro de Gael.

Capítulo 226

Gael e Duca iniciam sua busca por Cobra e Jade, sem saber que Pedro e Karina estão escondidos na mala do carro. Heideguer oferece mais dinheiro a Juvenal para encontrar os jovens. Haroldo incentiva Jade a usar os pertences de sua falecida esposa. Gael surpreende Karina e Pedro em seu carro. René e Dandara contam para Delma que Pedro foi com Karina atrás de Cobra. Heideguer pede que Henrique deixe tudo preparado para o caso de precisar fugir do país. Cobra afirma que ama Jade e pensa em casar com a moça. Haroldo aproveita a ausência de Cobra e convence Jade a fazer uma surpresa para o namorado. Quitéria procura Lucrécia. Haroldo sufoca Jade.