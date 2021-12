Gastronomia afetiva: restaurante cria cardápio com essência portuguesa em Salvador

A Bahia tem realmente uma culinária bem variada e emblemática. Disso, não há como negar. E muitos restaurantes da capital baiana trazem consigo a herança histórica que resultou no que conhecemos hoje. O Boteco Português, localizado no bairro do Rio Vermelho, é exemplo disso. Nesta semana, os sócios Giuseppe Salvetti e Everty Rocha lançaram o novo cardápio do espaço e é claro que o iBahia foi lá conferir todos os detalhes de perto.

Em entrevista, Salvetti contou que as modificações foram necessárias para inovar e trazer uma essência mais afetiva. A saída foi uma imersão em Portugal e a releitura de pratos bem tradicionais.

“Agora, eu acho que temos um menu completo, bem tradicional. Trouxemos vários pratos típicos que faltavam, exemplo da ‘Francesinha’ que é um prato tradicional do Porto. Foi uma experiência maravilhosa”, pontuou Salvetti sobre o assunto.

Durante a viagem foram visitados mais de 30 espaços, tudo em busca do cardápio perfeito. “A gente fez realmente uma imersão gastronômica. A gente viajou Portugal de norte a sul, de Algarve a Porto, então realmente foram dias com muitas experiências diferentes. Experiências muito boas porque em Portugal você come muito bem em qualquer lugar”, disse ele.

Pica de Cogumelos e Camarão Gratinado (Fotos: Matheus Andrade)

Novo Cardápio

Os pratos apresentados são bem afetivos. A começar pela produção artesanal dos pães e broas feitas na própria casa. Quando questionado sobre o desafio da escolha do menu, Salvetti foi direto.

“A gente selecionou os principais, mais relevantes e que caíram bem aqui pra gente, pra Salvador e para o nosso público alvo. Lançamos todos no nosso cardápio, foram 15 pratos novos”, revelou.

Dentre os pratos serviços, estavam ‘Pica de Cogumelos’, ‘Polvo a Galega’, e ‘Camarão Gratinado’. Além desses, os destaques ‘Baba de Camelo’ e a ‘Francesinha a Moda do Chef’. O primeiro se trata de uma sobremesa a base de doce de leite e paçoca. A segunda uma espécie de sanduiche regado de azeite, defumados, ovos e bife. Mas, calma! Há também uma versão sem carne vermelha para os vegetarianos.

Francesinha a Moda do Chef e Polvo a Galega (Fotos: Matheus Andrade)

Happy Hour

O Happy Hour do restaurante conta com um cardápio específico com pratos típicos, mas também com petiscos comuns do período como hambúrgueres artesanais. O serviço fica disponível de terça a quinta-feira, das 17h às 20h. As bebidas são comercializadas pela metade do preço, como o Chopp Brahma 340 ml, Bohemia 600 ml, Gin com tônica, Gin com Red Bull Tropical e Gin com Red Bull Melancia.

A adesão do público soteropolitano tem sido positiva. “A aceitação do público está sendo excelente, conciliada com uma linda vista mar, um pôr do sol magnífico, drink’s especiais e os nossos principais petiscos com preços diferenciados”, finaliza Giuseppe Salvetti.

Pandemia

Vale ressaltar que o espaço é preocupado e atento aos protocolos de segurança contra o covid-19. Os clientes recebem na entrada um envelope para guardar as máscaras, as mesas são afastadas 1,5 metros, os talheres são higienizados embalados individualmente e os garçons utilizam máscaras e realizam a troca de pratos constantemente.

No período de isolamento social, o Boteco Português disponibilizou o sistema Delivery. Os pedidos podem ser feitos sempre de terça a domingo, das 08h às 22h. As entregas acontecem nos mesmos dias, das 12h às 23h. Mais detalhes neste link.