Sempre em busca de novos talentos, a GeekHunter oferece vagas para área de TI neste final de ano. A plataforma de empregos voltada exclusivamente a oportunidades no setor tem, atualmente, chances para profissionais com os mais variados perfis e níveis de senioridade. Segundo a empresa, 90% dos candidatos(as) recebem convites para entrevistas.

Dentre as oportunidades, estão os cargos de cientista de dados Phyton, desenvolvedor fullstack C#, desenvolvedor fullstack Java, Angular e Swing, analista de dados VBA, desenvolvedor Kotlin mobile, desenvolvedor front-end react, desenvolvedor Drupal, desenvolvedor PHP, desenvolvedor Node.js, programador, analista de BI, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a função, mas há chances para empresas como Ame Digital, Accenture, Grupo FCamara, IBM, Locaweb, Stefanini, Zup Innovation e muito mais. Os salários também chamam a atenção e podem chegar a R$ 26 mil, a depender do cargo e da experiência do candidato.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a plataforma para conferir a lista de requisitos e cadastrar o currículo.

Você Pode Gostar Também:

De acordo com a empresa, basta um único perfil para se candidatar a milhares de oportunidades. Ainda, um dos destaques da plataforma é justamente o fato de que os profissionais geralmente tem acesso à posições mais coerentes com o seu histórico profissional e interesses.

Além disso, a GeekHunter oferece um serviço gratuito e garante a ocultação do perfil para empregadores antigos e atuais. Clique aqui para saber mais!

O que achou deste conteúdo? Compartilhe com sua rede e aproveite para acompanhar o que acontece no mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos. Diariamente selecionamos as melhores vagas de emprego, estágio e trainees para você, além de detalhar os principais certames e concursos do Brasil.