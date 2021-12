Geisy Arruda é barrada em restaurante na Europa: ‘Estou de saco cheio’

Geisy Arruda foi barrada em um restaurante em Portugal na última segunda-feira (13). Segundo a própria influenciadora, o motivo foi a dificuldade de funcionários lerem seu passaporte de vacinação contra Covid-19.

“A mulher não conseguiu ler meu passaporte. O e-São Paulo não se lê aqui. O do SUS está fora do ar. E não me vendeu comida, disse que eu tinha que fazer um PCR. Um PCR para comer! Minha sorte é que vim em outro restaurante, com atendentes brasileiros e fui compreendida. Não tenho culpa se meu QR Code não é lido neste país. Quero Brasil. Brasil, se eu te critiquei, me desculpa. Eu já estou de saco cheio desse negócio”, desabafou ao contar o caso em seu perfil do Twitter.

A escritora fez uma série de vídeos em seu perfil do Instagram para explicar a situação aos seguidores e contou que conseguiu comer em outro restaurante.

“A minha sorte é que eu fui em outro restaurante, que eram atendentes brasileiros [sic], e fui compreendida. Eu não tenho culpa se vocês não conseguem ler o meu passaporte da vacina. Se o meu QR Code não é lido nesse país”, disse.