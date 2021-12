Gêmeas dividem noivo e estão tentando engravidar dele ao mesmo tempo

Depois de dividirem roupas, brinquedos e momentos na infância, as gêmeas Anna e Lucy DeCinque, de 35 anos, agora dividem o mesmo noivo. Agora, as australianas querem levar a relação a um novo patamar, engravidando dele ao mesmo tempo.

As gêmeas medem a temperatura no mesmo horário todas as manhãs para saber se estão ovulando para o plano dar certo. As duas, inclusive, descobriram que eram mais férteis na mesma época do mês.