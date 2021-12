A gestão de recrutamento e seleção é oriunda de diversos fatores inerentes à administração de empresas, sendo uma expansão natural dentro da área de Recursos Humanos.

Gestão de recrutamento e seleção para todos os portes empresariais

O fluxo operacional das empresas, considerando a sua gestão de pessoas, é bastante particular. Visto que o direcionamento e as subdivisões ocorrem conforme o porte empresarial e a necessidade cultural de cada organização.

Mudanças importantes e estratégicas

No entanto, a gestão de recrutamento e seleção tem passado por mudanças importantes e estratégicas, considerando o mercado de trabalho atual e sua complexidade. Fatores internos e externos impactam diariamente na gestão empresarial. Por isso, é necessário que uma empresa acompanhe seus fluxos e direcione seus processos.

Você Pode Gostar Também:

A tecnologia no setor de Recursos Humanos tem ampliado as possibilidades

Sendo assim, a tecnologia no setor de Recursos Humanos tem ampliado as possibilidades, modificando os fluxos dos processos seletivos.

Sistema ERP

O sistema ERP cada vez mais é utilizado no recrutamento e seleção, facilitando a análise de perfil do candidato e trazendo dados importantes quanto a compatibilidade da vaga, elevando as chances de que o candidato receba o convite para uma entrevista de emprego que seja correlata com a necessidade empresarial.

Alinhamento de perfil entre a gestão e a cultura da empresa

Por isso, é muito importante que a empresa, ainda que seja de pequeno porte, faça um alinhamento de perfil entre a gestão e a cultura da empresa para evitar contratar perfis que não amparem a cultura empresarial, independentemente do seu nível hierárquico.

A troca de experiências é uma fonte de oportunidades para uma empresa

Entretanto, a troca de experiências é uma fonte de oportunidades para uma empresa que cria estratégias para sua gestão de pessoas. Sendo assim, o recrutamento e seleção deve apoiar o porte empresarial para que o candidato conheça dados importantes sobre a empresa e sobre a sua cultura, de modo que também possa avaliar a sua adaptabilidade à oferta de emprego.

Não crie um fluxo contraproducente entre novos contratados e os funcionários já existentes

Assim sendo, o setor de Recursos Humanos é subdividido entre várias áreas como departamento pessoal, recrutamento e seleção, benefícios, dentre outros, de acordo com a necessidade empresarial; de modo que todas elas devem ser adaptadas para que a empresa não crie um fluxo contraproducente entre novos contratados e os funcionários já existentes, dividindo a cultura da empresa, trazendo prejuízos ao clima organizacional, e, por conseguinte, aos resultados de forma ampla.