Gi Group Brasil tem mais de 7 mil empregos pelo país

A Gi Group Brasil, empresa especializada em recrutamentos temporários e em Recursos Humanos, está realizando novos processos seletivos. Estão sendo disponibilizadas mais de 7.000 oportunidades para diversas regiões do país. Confira os cargos e as regiões para ocupação, abaixo.

Gi Group Brasil está recrutando novos profissionais

A Gi Group Brasil, empresa multinacional de origem italiana, é considerada a maior recrutadora global de soluções e recursos humanos no mundo. Dentre as principais atividades oferecidas aos seus clientes, estão o Recrutamento e Seleção, Terceirização, Contratos Temporários, Programa de Estágio e Consultoria Empresarial. Com novas vagas disponíveis para recrutamento. A empresa divulgou a listagem completa, dentre alguns cargos estão:

Ajudante de Produção Industrial;

Analista de Qualidade;

Analista de Marketing;

Assistente de Estoque;

Conferente;

Auxiliar de Enfermagem;

Assistente de Faturamento;

Eletricista Industrial;

Motorista Manobrista;

Promotor de Vendas;

Técnico de Segurança do Trabalho;

Vendedor;

Operador de Loja, entre diversos outros.

Quanto às regiões com maior número de vagas disponíveis, estão:

Belém/PA, 122 vagas;

Joinville/SC, 246 vagas;

Curitiba/PR, 275 vagas;

Campinas/SP, 206 vagas;

Fortaleza/CE, 91 vagas;

Manaus/AM, 50 vagas;

Porto Alegre/RS, 209 vagas;

Rio de Janeiro/RJ, 374 vagas;

Belo Horizonte/MG, 557 vagas;

Recife/PE, 88 vagas, etc.

Como realizar a sua inscrição

Aos profissionais que tenham interesse em conferir todas as vagas e regiões disponíveis para ocupação, disponibilizadas pela recrutadora Gi Group Brasil, podem acessar o site de participação e realizar a candidatura no cargo pretendido.

