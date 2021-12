Gilberto não renova e se despede do Bahia: ‘Obrigado por tudo’

O Esporte Clube Bahia anunciou nesta quinta-feira (30) a saída do atacante Gilberto. O atleta atuou pelo Tricolor de Aço por quatro temporadas, entrou em campo com a camisa 9 em 189 partidas e marcou 83 gols.

“Por 189 vezes entrei em campo vestindo essa camisa pra defender o Esporte Clube Bahia. Foram 4 temporadas que me colocaram na história do ESQUADRÃO DE AÇO e que colocaram esse clube na minha trajetória pra sempre.

Se consegui marcas e números com essa camisa, que me puseram ao lado dos maiores nomes da história desse grande clube, não foi sozinho. Preciso dividir isso com todos os jogadores que estiveram do meu lado durante esse tempo, funcionários, dirigentes e, em especial, com vocês, torcida.